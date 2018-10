Haan hat in diesem Jahr nur einen Sonntagseinkauf

Haan Die Haaner sind vorsichtig geworden. Dieses Jahr gibt es nur einen einzigen Termin.

In Haan gab es zuletzt mehrfach Ärger wegen der verkaufsoffenen Sonntage: Seitdem die Gewerkschaft Verdi jeden beantragten verkaufsoffenen Sonntag unter die Lupe nimmt und klagt, wenn sie reinen Kommerz dahinter wittert, wurde bereits einer abgelehnt – weil er nicht ausreichend begründet war und außerdem allen Innenstadt-Läden das Öffnen am Sonntag erlaubt hätte.

Jetzt also der nächste Versuch, einen verkaufsoffenen Sonntag in Haan zu veranstalten: Gestern stimmten der Haupt- und Finanzausschuss der Gartenstadt mehrheitlich einem aufwändig begründeten Beschluss zu, am 16. Dezember einen verkaufsoffenen Sonntag zu veranstalten. – An diesem 3. Advent findet traditionell der Haaner Weihnachtstreff statt, der sich aus dem Pyramidenmarkt in der Adventszeit und dem Weihnachtstreff in der zweiten Adventswoche zusammensetzt.