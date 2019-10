Jubiläum in Haan : Sehbehindertenverein feiert 85-jähriges Bestehen

Kreis Mettmann Vor 85 gründete sich der Blindenverein in Wülfrath als Bezirksgruppe „Kreis Niederberg“. Im Laufe der Jahre wurde das der Blinden- und Sehbehindertenverein für den Kreis Mettmann. Mitglieder, Begleitpersonen und zahlreiche ehrenamtliche Helfer feierten das Vereinsjubiläum nun im Restaurant Vier Jahreszeiten im Seniorenpark Carpe Diem in Haan.

Die erste Vorsitzende Tamara Ströter und Schriftführerin Martina Kuhlmann erinnerten an die Vereinsgeschichte und wichtige Eckdaten. So war es der 3. September 1934 als sich die Bezirksgruppe „Kreis Niederberg“ des Blindenverbandes für die Rheinprovinz gründete. Nach dem Krieg wurde aus der Bezirksgruppe „Kreis Niederberg“ der Blindenverein für den Kreis Düsseldorf-Mettmann- Nach der Gebietsreform von 1976 musste dieser Name jedoch noch einmal geändert werden. Entsprechend des neuen Kreises benannte er sich in Blindenverein für den Kreis Mettmann um.