Haan : Auto brennt in Haaner Tiefgarage aus

Auto brennt in Haaner Tiefgarage aus

Das völlig ausgebrannte Auto in der Tiefgarage Neuer Markt. Ruß zog mehrere andere Wagen in Mitleidenschaft.

Mehrere Fahrzeuge von Ruß geschwärzt. Auch Läden in der Marktpassage betroffen.

Die Feuerwehr Haan ist Montagmorgen um 7.28 Uhr von der Kreisleitstelle zur Tiefgarage Neuer Markt alarmiert worden. Eine Anruferin hatte den Brand eines Personenwagens gemeldet. Dies bestätigte sich vor Ort – allerdings hatte das Brandgeschehen offenbar bereits in der Nacht begonnen, so dass das Fahrzeug schon vollständig ausgebrannt war.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war zunächst außerhalb der Tiefgarage nur eine leichte Rauchentwicklung zu erkennen. Im Innern der sah das anders aus, dort stellte ein Atemschutztrupp starke Verrauchung fest. Im hinteren Bereich der Tiefgarage wurde ein Pkw entdeckt, der vollständig ausgebrannt war. Da Anwohner berichteten, sie hätten in der Nacht Geräusche aus der Tiefgarage wahrgenommen, ist davon auszugehen, dass der Brand bereits mehrere Stunden angedauert hatte.

Durch das lange Brandgeschehen entstand erheblicher Schaden durch Rauch und Ruß. Mehrere Autos in der Tiefgarage sind nach Auskunft der Feuerwehr davon betroffen, aber auch einige Ladenlokale der über der Garage gelegenen Marktpassage, in die Rauch eindrang. Die Feuerwehr Haan war mit 25 Kräften im Einsatz. Nach Abschluss der Löscharbeiten lüfteten die Helfer die Garage mit starken Gebläse. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, die Ermittlungen zur Brandursache aufnahm.