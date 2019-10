Haan : Volker Hasenfuß: Ein Leben für den Naturschutz

Haan Volker Hasenfuß ist am 12. Oktober im Alter von 83 Jahren gestorben. Seit 1997 war er ehrenamtlicher Landschaftswächter und hat viel für den Naturschutz getan. Dafür dankte ihm die Stadt Haan 2006 mit ihrer Ehrengabe- 2014 wurde der Haaner für seinen unermüdlichen Einsatz mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet.

„Als die Rente nahte, wollte ich der Natur etwas zurückgeben“, hat der ehemalige Betriebsleiter einer Molkerei unserer Zeitung einmal erzählt. 29 Jahre engagierte sich Volker Hasenfuß in der Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt (AGNU) Haan. Allein in Haan und Gruiten hat er 350 Nistkästen aufgehängt. Er legte zehn Teiche in der Grube 7 an, mähte Orchideenwiesen, beseitigte wilde Müllkippen und verhinderte die Rodung einer Obstbaumwiese in letzter Minute. Die Arbeitseinsätze machten ihm Spaß, weil man die Erfolge direkt sehen könne und es einfach gut tue, sich zu bewegen.