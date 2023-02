Brief an die Stadt E-Roller-Verleiher „Bolt“ warnt vor hoher Gebühr

„Bolt“ ist in diversen Städten rund um Haan vertreten – die Betriebsstätte ist aktuell in Hilden ansässig. Die Pläne, das Geschäftsgebiet künftig auf die Gartenstadt zu erweitern, sind konkret. So hatte die Firma zuletzt bereits angekündigt, zum Start etwa 25 Aufstellflächen mit jeweils vier Fahrzeugen im Stadtgebiet ausweisen zu wollen. In dem jetzigen Brief an die Verwaltung argumentiert „Bolt“, E-Scooter garantierten platzsparende Mobilität. So könne man auf einem einzigen Pkw-Parkplatz beispielsweise 20 E-Roller unterbringen.