Viele Unfälle mit E-Scootern in NRW E-Roller-Fahrer verunglücken häufig alkoholisiert

Seit fast fünf Jahren gehören die Elektroroller zum Straßenbild in vielen Großstädten. Sie sollen eigentlich eine umweltfreundliche Alternative zum Auto bieten. Doch von Anfang an gab es Ärger, weil die Scooter auf Bürgersteigen und in wichtigen Zufahrten abgestellt wurden – und daran hat sich nicht viel geändert. Vor allem für Menschen mit eingeschränkter Mobilität sind sie eine Stolperfalle. In diesem Jahr gab es sogar einen tödlichen Unfall. In Gelsenkirchen starb im Frühjahr ein Pedelec-Fahrer an seinen schweren Verletzungen nach einer Kollision mit einem E-Roller, der im Dunkeln auf dem Boden lag.