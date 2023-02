Arbeitsmarktzahlen im Januar Winterarbeitslosigkeit steigt in Hilden und Haan moderat

„Die Arbeitslosigkeit ist im Januar im Kreis Mettmann gestiegen und entwickelt sich damit ganz typisch für diese Jahreszeit“, erklärte Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit im Kreis Mettmann. Die Ursachen seien unter anderem die Kündigungstermine zum Jahresende und witterungsbedingte Einschränkungen in den Außenberufen. Allerdings sei der Anstieg in diesem Jahr vergleichsweise moderat ausgefallen. „Der Arbeitsmarkt zeigt sich also weiter stabil. Besonders erfreulich ist, dass die Langzeitarbeitslosigkeit um über 1000 Personen niedriger liegt, als vor einem Jahr“, bilanzierte Tymister. Die Arbeitskräftenachfrage sei zwar leicht gesunken, befinde sich mit rund 3200 freien Stellen aber immer noch auf einem hohen Niveau“, so Karl Tymister.