Holocaust Politische Jugend hält Gedenken mit Putzaktion aufrecht

Mitglieder der Haaner Parteijugend haben aus Anlass des Holocaust-Gedenktages die beiden Stolpersteine im Stadtgebiet geputzt. „In demokratischer Tradition möchten damit die teilnehmende Junge Union, Junge Liberale und Jusos an die Gräueltaten des Naziregimes erinnern“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Gemeinsam wurden die Stolpersteine von Max Kramer in Gruiten und von Jaenette Höhn in der Innenstadt geputzt. Außerdem wurden Rosen niedergelegt. Die demokratischen Jungparteien betonen, wie wichtig das Aufrechterhalten der Erinnerung an den Holocaust und seine Opfer ist, und versprechen:„Auch in Zukunft werden wir uns parteiübergreifend geschlossen gegen Antisemitismus, Rassismus und für Demokratie einsetzen.“