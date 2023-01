Stadt legt Konzept vor Politik diskutiert über Ordnungsdienst

Verstöße gegen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung sollen aufgenommen und vor Ort bearbeitet werden. Als typische Aufgaben stehen im Pflichtenheft: Kontrollen in der Fußgängerzone, in Grünlagen und auf Schulhöfen und Spielplätzen, aber auch in Gaststätten. Die Mitarbeitenden würden auch bei Ruhestörungen tätig und hätten ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung jugendschutzrechtlicher Vorschriften, wie etwa die Alkoholabgabe an Jugendliche, das Rauchen Jugendlicher in der Öffentlichkeit und deren Aufenthalt zu später Abend- oder Nachtstunde. Das Spektrum reicht aber auch von illegaler Abfallentsorgung über nicht angeleinte Hunde in Grünanlagen bis zum „Wild-Pinkler“.