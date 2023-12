„Rückstand in der Bildung in NRW aufholen“ Pisa-Studie: Ministerin Feller warnt vor „Schnellschüssen“

NRW-Schulministerin Dorothee Feller hat als Reaktion auf die schlechten Ergebnisse deutscher Schülerinnen und Schüler in der jüngsten Pisa-Studie vor „Schnellschüssen“ gewarnt. Es gehe nun darum, den Rückstand in der Bildung in NRW „aufzuholen, ohne dabei jedoch die Schulen zu überfordern“, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde im Landtag. Kinder seien „keine Maschinen, die wir kurzerhand umprogrammieren können, wenn uns das Ergebnis ihrer Leistung missfällt“, erklärte sie. Ein großes Problem sei, dass heutzutage viele Kinder aus einem bildungsfernen Umfeld kommen und schon bei der Einschulung unruhiger seien und über „einen deutlich geringeren Wortschatz“ als früher verfügten.