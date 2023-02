Bericht zur Integration Stadt Haan betreut zurzeit mehr als 930 Flüchtlinge

Genau 939 „Menschen mit Fluchterfahrung“, wie es im Amtsdeutsch heißt, lebten zum Jahreswechsel in Haan und werden vom städtischen Sozial- und Integrationsmanagement betreut. Hinzu kommen 25 deutsche erwachsene Obdachlose. Das geht aus dem Quartalsbericht hervor, den die Stadt am Donnerstag im Ausschuss für Soziales, Integration und Generationen vorlegt. 345 Personen wohnen demnach in Gemeinschaftsunterkünften, 619 sind privat untergebracht. In Haan leben insgesamt 291 Flüchtlingskinder unter 18 Jahren, davon 70 im Kindergarten- und 89 im Grundschulalter. Sie kommen der STadt zufolge überwiegend aus Syrien, Afghanistan, Irak, Iran und der Ukraine.