Maßnahmen der NRW-Städte Ein Knöllchen für den E-Scooter

Dortmund · Wer seinen Elektroroller falsch abstellt, muss in der Stadt Dortmund zukünftig mit einem Verwarnungsgeld rechnen. Doch damit ist die Stadt kein Vorreiter. In welchen anderen Städten in NRW das schon länger so gehandhabt wird – und wo nicht.

07.12.2023 , 15:54 Uhr

E-Scooter landen in vielen Städten auch da, wo sie zur Behinderung oder gar Gefahr für andere werden. Viele Städte verhängen deshalb Verwarngelder, wie jetzt auch die Stadt Dortmund. Foto: dpa/Jens Kalaene