Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ : Erste Netzwerk-Gruppen sind wieder aktiv

Haan „Wir für Haan“ startet seine Arbeit neu. Hygieneregeln sind zu beachten, heißt es dazu in einer Ankündigung. Allerdings gibt es auch einen Wermutstropfen: Noch fehlen Räumlichkeiten.

Reinhard Groß hat die Fahrradgruppen aktiviert. Die Radler haben sich zu ersten kürzeren Touren in kleinen Gruppen getroffen. Nach letztem Stand dürfen bis zu 10 Personen gemeinsam in die Pedale treten, natürlich nach Dokumentation der Personalien und geziemender Abstandswahrung. Die Fotofreunde wagen sich ebenfalls in kleinen Grüppchen an der frischen Luft, suchen gemeinsam schöne Objekte und halten sie bildlich fest.