55 plus Jüchen : Bewährungsprobe für Seniorennetzwerk

Jüchen Für die Freiwilligen von 55 plus Jüchen ist die Arbeit in diesem Tagen schwierig. Das Angebot soll Menschen zusammenbringen. Doch Besucher und Helfer gehören zur Risikogruppe. Wie es dennoch wieder losgehen soll.

Der Caritas-Beauftragte betreut die 55plus-Netzwerke in Jüchen und Dormagen. In seiner langjährigen Berufszeit seit 1988 habe er noch nie vor einer solchen auch nur ansatzweise vergleichbaren Situation gestanden, betont der Sozialarbeiter und Caritas-Koordinator. Für das Seniorennetzwerk sei die Corona-Krise eine Bewährungsprobe, sagt er.

Französisch-Kursus Im Seniorennetzwerk war zwar vor der Corona-Krise ein Fortgeschrittenen-Kursus für Französisch in Zusammenarbeit mit der VHS Grevenbroich zustande gekommen. Obwohl die VHS ihren Kursbetrieb unter Einhaltung der Abstände wieder aufgenommen hat, ist dies in Jüchen aber nicht möglich. Denn es müsste erst ein größerer Raum gefunden werden. Der bisherige Unterrichtsort im Netzwerkbüro ist zu klein.

Jetzt zeige sich, ob der Grundgedanke des Seniorennetzwerks, die älteren Menschen zu persönlichen Kontakten und Freundschaften zusammenzubringen, diese bisher nicht gekannte Krise und Situation überstehen werde. „Ich hoffe es sehr, dass sich durch unsere Angebote auch die persönlichen Kontakte darüber hinaus so befestigt haben, dass sie sich jetzt bewähren und den Menschen über Einsamkeit und Kontaktsperre hinweg helfen“, sagt Schneider, der in seiner Arbeit auch feststellt: „Es gibt, was die Nachbarschaftshilfe anbelangt, auch deutliche Unterschiede zwischen dem ländlichen Raum wie in Jüchen und dem etwas städtischeren Umfeld wie zum Beispiel in Domagen.“