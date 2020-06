Ermittlungsverfahren : Fall Formella: Strafbefehl statt Prozess?

Die frühere Erste Beigeordnete der Stadt Haan, Dagmar Formella, nach ihrer Abwahl am 9. April 2019. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Der Fall der mutmaßlichen Bestechlichkeit von Haans früherer Beigeordneter Dagmar Formella scheint in eine entscheidende Phase einzutreten. Nach RP-Informationen beraten Staatsanwalt und Verteidiger über einen Strafbefehl.

Neue Entwicklung im Fall Formella: Nach RP-Informationen ist die Umsetzung der Ermittlungen gegen die frühere Haaner Beigeordnete in eine entscheidende Phase eingetreten. Demnach geht es momentan darum, ob ein mündliches Verfahren gegen die Wahlbeamtin eröffnet werden soll, oder nicht. Formella, der unter anderem Bestechlichkeit vorgeworfen wird, ist demzufolge angeboten worden, ein sogenanntes Strafbefehlsverfahren zu akzeptieren.

Die Stadt Haan in Person von Bürgermeisterin Bettina Warnecke hatte die damalige Beigeordnete angezeigt, weil sie sich im Zusammenhang mit der Vergabe von Aufträgen zum Sicherheitsdienst in Flüchtlingsunterkünften persönliche Vorteile verschafft haben soll. Ein damals angestrengtes Disziplinarverfahren ruht. Sollte es jedoch zu einem Strafbefehl kommen, wäre die Stadt berechtigt, das Verfahren wieder aufzunehmen und zu Ende zu führen. Damit wiederum würde Formella der Verlust sämtlicher Pensionsansprüche drohen. Formellas Rechtsanwalt – der frühere Haaner Stadtkämmerer Bernd Kuckels – war am Freitag für unsere Redaktion telefonisch nicht zu erreichen.