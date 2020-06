Coronazahlen Stand Sonntag : Infektionszahlen bleiben niedrig

Hilden/Haan Fünf Corona-Infizierte in Hilden und einer in Haan – diese Zahlen bestätigen die aktuelle Rate des gesamten Kreisgebiets, die nach wie vor niedrig ausfällt. Bezogen auf 100.000 Einwohner beträgt die Inzidenz 1,2.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 22 Infizierte, davon in Erkrath 3, in Haan 1, in Heiligenhaus 1, in Hilden 5, in Langenfeld 0, in Mettmann 1, in Monheim 0, in Ratingen 10, in Velbert 1 und in Wülfrath 0.