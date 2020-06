Kommunalwahl : Das Rennen um den Bürgermeisterstuhl beginnt

Haan Bei der Kommunalwahl am 13. September steht auch der Bürgermeisterposten zur Wahl. Nach der Kandidatenkür für Bernd Stracke bei der SPD, stellten CDU und FDP gemeinsam Amtsinhaberin Bettina Warnecke auf. Und für die WLH tritt Meike Lukat an.

CDU Die Christdemokraten nominierten Bürgermeisterin Dr. Bettina Warnecke für eine weitere Amtszeit. Sie erhielt 52 von 56 Stimmen, was fast 93 Prozent entspricht. Alle 17 Ratskandidaten, es gab keine Gegenkandidaturen, wurden laut CDU jeweils nach persönlicher Vorstellung mit sehr guten Ergebnissen gewählt. Die Partei startet in den Wahlkampf mit elf Männern und sechs Frauen. Fünf der Kandidaten sind neu dabei. Stadtverbandschef Wolfram Lohmar stellte klar, dass ein fairer Wahlkampf ohne Materialschlacht geplant sei. Das Wahlprogramm sei in der finalen Phase und werde in Teams erarbeitet.