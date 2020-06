Corona-Zahlen : Zahl der Infizierten bleibt konstant

Kreis Mettmann Unverändert bei 17 Fälle bleibt die Zahl der aktuell kreisweit am Corona-Virus erkrankten Menschen. Das teilte das Kreisgesundheitsamt Mettmann am Donnerstag mit. In Hilden gab es einen Genesenen mehr, in Ratingen eine Neuerkrankung.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 17 Infizierte, davon in Erkrath 0, in Haan 0, in Heiligenhaus 1, in Hilden 5, in Langenfeld 1, in Mettmann 2, in Monheim 0, in Ratingen 7, in Velbert 0 und in Wülfrath 1. Inzwischen gelten 884 Personen als genesen. Der Kreis zählt bislang insgesamt 79 Verstorbene.