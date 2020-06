Straßenbau : Neustraße: 90 Prozent Kosten für die Anwohner gesetzt?

Der Ärger um die Erschließungskosten an der Neustraße währt schon einige Monate. Foto: Ralf Geraedts

Haan Die Politiker im Verkehrsausschuss sollen entscheiden, ob es bei fast 300.000 Euro Kosten für die Anwohner bleibt, oder das Projekt ruhen soll, bis sich Stadtrat und Bürgerinitiative auf eine Lösung geeinigt haben.

Wenn der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr (SUVA) am Dienstag, 23. Juni (17 Uhr im Schulzentrum), zusammentritt, steht ein hart umkämpftes Thema auf der Tagesordnung: Der Ausbau der Neustraße oder genauer gesagt – der Kostenanteil, den die Anwohner an der Erschließungsmaßnahme übernehmen müssen. Laut Vorlage der Stadt war bisher geplant, die Anwohner mit 90 Prozent an den Kosten zu beteiligen. Die hatten daraufhin eine Bürgerinitiative gegründet mit dem Ziel, die Anwohnerkosten (bisher geschätzte 300.000 Euro) möglichst auf Null zu reduzieren. Sie beruft sich unter anderem auf einen Beschluss des Landtags von 2019, wonach der ohnehin niedrigere Anteil für Eigentümer bei der Sanierung schon erschlossener Straßen noch einmal zu halbieren sei.