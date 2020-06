Freizeit : Gedrängel auf dem Panorama-Radweg

Auch im Winter ist der Panorama-Radweg Niederbergbahn stark frequentiert. Der Weg beginnt in Oberhaan und endet in Essen-Kettwig. Foto: Blazy, Achim (abz)

Haan Seit einigen Wochen befahren Polizisten als Fahrradstreife den Panorama-Radweg. Andere sind zu Fuß dort unterwegs. Zudem sprechen sie an Infoständen Radfahrer und Fußgänger an. Ziel: ein rücksichtsvolleres Miteinander.

Allein in diesem Jahr registrierte die Polizei auf den Teilstücken im Kreisgebiet nach eigenen Angaben acht Unfälle von Radfahrern und Fußgängern. Dabei wurden insgesamt sieben Menschen schwer und drei leicht verletzt. „Wir gehen jedoch von einer bedeutend höheren Dunkelziffer aus, insbesondere durch so genannte Alleinunfälle“, erklären Saskia Pletsch und Jens Jaraczewski-Kuhlen von der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Mettmann. Beide haben gemeinsam mit weiteren Verkehrssicherheitsberatern den Panorama-Radweg in den aktuellen Fokus der Verkehrsunfallprävention gerückt.