Konzept überarbeitet : Die Haaner Tafel stellt wieder auf Ausgabe um

Die Haaner Tafel schloss am 17. April wegen Corona. Die vorerst letzte Ausgabe fand im Freien auf dem Parkplatz statt. Die Kunden erhielte vorgepackte Tüten. Jetzt ist das Konzept verändert und die Ausgabe läuft wieder an. Foto: Haaner Tafel

Haan Zwei Monate Liefertafel sind beendet. Die Abläufe im Gemeindezentrum der Freien Evangelischen Gemeinde an der Ellscheider Straße wurden corona-tauglich angepasst. Damit kann auch das Angebot wieder erweitert werden.

Die Haaner Tafel stellt wieder auf den Normalbetrieb um. Allerdings gelten ab sofort am Gemeindezentrum der Freien Evangelischen Gemeinde, Ellscheider Straße 42-46, angepasste Abläufe. Das teilte Hubert Gering, Geschäftsführer des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer (SKFM) mit, der die Tafel seit ihrer Gründung betreibt.

Vor zwei Monaten konnte die Tafel Haan einen Notbetrieb einführen, nachdem am 17. März wegen der Corona-Krise die Aktivitäten vorübergehend eingestellt werden mussten. „Die zwei fehlenden Ausgabetermine konnten durch großzügige Spenden der Haaner Bürgerschaft und verschiedener Stiftungen und Institutionen durch angeschaffte Einkaufsgutscheine ausgeglichen werden“, berichtet Gering. „Hierfür möchte sich der SKFM Haan an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bedanken.“ Die Zahl der Tafelkunden sei in diesem Zeitraum um etwa 40 Prozent auf 150 Haushalte mit mehr als 400 Personen angewachsen.