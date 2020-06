Museum in Radevormwald : IG Bismarck baut Netzwerk aus

Radevormwald Neben der Otto-von-Bismarck-Stiftung in Friedrichsruh haben die Mitglieder nun auch Kontakte nach Jever geknüpft. Dort gibt es ebenfalls ein Museum rund um den „Eisernen Kanzler“ mit einer hochkarätigen Sammlung.

Dr. Ulf Morgenstern, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bismarck-Stiftung, war am Pfingstmontag erneut zu einem Besuch in der Bergstadt. „Er hatte einen Termin in Bonn und machte auf der Rückfahrt Station in Radevormwald“, berichtet Hartmut Behrensmeier, Geschäftsführer der IG Bismarck. Die Interessengemeinschaft pflegt das Andenken an die einstige Zweirad-Fabrik in Bergerhof, deren Gründer einst den Reichskanzler erfolgreich um die Verwendung seines Namens gebeten hatten.