Neubau der Gemeinschaftsgrundschule Gruiten : CDU beantragt Vorlage der Schulhofplanung

Haan Die Christdemokraten wollen sicherstellen, dass die Bedürfnisse auf die Kinder ausgerichtet sind und die Stadt nicht – wie beim neuen Gymnasium Adlerstraße nötig – hinterher nachbessern muss.

Für die nächsten Sitzungen des Bildungs- und Sportausschusses sowie des zuständigen Ausschusses für Bauen (SPUBA und BSA) beantragt die CDU-Fraktion in Haan die Vorlage der Schulhof- und Freiflächenplanung der sich aktuell im Bau befindlichen Grundschule Gruiten. Das teilen die Haaner Christdemokraten jetzt in einem Schreiben mit.

In der Mitteilung heißt es weiter, die CDU wolle durch ihren frühzeitigen Antrag verhindern, dass die Stadt wieder in eine unangenehme und letztlich unnötige Situation wie beim Gymnasium komme. „Wir haben die Befürchtung, dass die Ansprüche und Wünsche der Schulgemeinde, also der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und der Lehrkräfte, an den neuen Schulhof nicht mit den aktuellen Planungen übereinstimmen könnten,“ schildert Monika Morwind, bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, die Beweggründe. „Konkret werden wir darauf achten, dass die versiegelten Flächen möglichst klein gehalten werden, viel hochwertiges und schattenspendendes Grün eingeplant ist, genügend Spiel- und Rückzugsmöglichkeiten vorhanden und weitere Aspekte einer modernen und nachhaltigen Schulhofgestaltung berücksichtigt sind“; führt Morwind weiter aus.