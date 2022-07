Am Donnerstag : AGNU lädt zur Klarapfel-Ernte nach Gruiten

Die Streuobstwiese an der Sinterstraße in Gruiten bietet nicht nur alten Obstsorten, sondern auch vielen Tieren eine Heimat. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Auf der Streuobstwiese an der Sinterstraße darf am Donnerstagabend gepflückt werden. Geerntet werden Klaräpfel, die heutzutage kaum noch angebaut werden.

Der Klarapfel ist eine alte Tafelobstsorte, die zwar außergewöhnlich früh reif wird und bereits Mitte bis Ende Juli geerntet werden kann – aufgrund seines mäßigen Geschmacks kann er allerdings mit später reifenden Sorten in keiner Weise konkurrieren. Deshalb werden Klaräpfel, seit es moderne Obstlager gibt, kaum noch angebaut. Zahlreich zu finden sind sie allerdings noch auf der Obstwiese am Klärwerk in Gruiten, wie Sven Kübler vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt (AGNU) Haan jetzt mitteilt. Die Äpfel seien reif und müssten gepflückt werden, schreibt er in einer Pressemitteilung.