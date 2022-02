Kindergartenplanung in Haan : Stadt erwägt Auflösung der Erlebnisgruppe

Haan Weil es in Haan 20 Plätze zu viel gibt, schlägt das Jugendamt einige Änderungen bei der neuen Kita-Bedarfsplanung vor. Um Gruppenschließungen entgegenzuwirken, könnten unter anderem Auswärtige bald leichter an Plätze kommen.

Im Sommer 2019 ging die Wander- und Erlebnisgruppe „Schwalbennest“ in der Kita Bollenberg an den Start. Ihr „Gruppenraum“ – ein schmucker Bauwagen. Im wöchentlichen Wechsel durften aus drei verschiedenen Gruppen (Hasen, Igel und Eulen) jeweils 15 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren je eine Woche das Schwalbennest „beziehen“.

Doch das muss nicht unbedingt so bleiben. Die Stadt Haan, genauer gesagt das Jugendamt, möchte prüfen, ob eventuell eine Schließung der Gruppe infrage kommt. Die sei nämlich vergleichsweise kostenintensiv, heißt es (drei Erzieher). Gleichwohl ist eine tatsächliche Auflösung des Schwalbennests nur eine von mehreren Optionen „und für uns die Ultima Ratio“, versichert die Erste Beigeordnete der Stadt Haan, Annette Herz: „Wir wollen uns vom Jugendhilfeausschuss in der kommenden Woche erst einmal nur grünes Licht geben lassen, alles durchzurechnen und bei der Kindergartenbedarfsplanung auf den Prüfstand zu stellen.“

Außerdem möchte die Stadt gerne prüfen lassen, ob in einer ihrer Kitas eine Ü-3-Gruppe umgewandelt werden kann, sodass künftig auch Unter-Dreijährige dort mitmachen können. Deren Zahl nehme mittelfristig nämlich zu. In der Kita Am Sandbach beispielsweise würden so, ausgehend von einer wöchentlichen Betreuungszeit von je 45 Stunden, 20 Ü3-Plätze in bis zu sechs U3- und 14 Ü3-Plätze umgewandelt.