Schrotthalle in Gustorf : Halle in Gustorf darf nicht als Schrottlager genutzt werden

Die Schrotthalle an der Südstraße sorgt für Ärger. Foto: Dieter Staniek

Gustorf Über den Anblick von Schrotthalden, die sich seit geraumer Zeit an dem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb von RWE Power in Gustorf an der Südstraße auftürmen, ärgere sich die gesamte Nachbarschaft, beklagt Anwohner Hans-Josef Breuer.

Von Gundhild Tillmanns

Früher sei sogar die Dachbegrünung der Halle gefördert worden, damit sie sich besser in die Umgebung einfüge.

Doch seitdem ein Schrotthändler dort eingezogen sei, herrsche das blanke Chaos: „Wir haben jetzt nicht nur einen Schandfleck, auf den wir von unseren Häusern aus jeden Tag schauen müssen“, sagt der Anwohner. Es gebe auch eine beträchtliche Staubentwicklung, wenn der Schrotthändler unter freiem Himmel das Metall zerteile. Und die Schrottberge hinter der Halle würden immer höher.

Laut Breuer haben die Anwohner auch bereits die SPD und die UWG auf das Problem aufmerksam gemacht. Ihre Argumentation: „Wir wissen nur davon, dass eine landwirtschaftliche Nutzung für die Halle erlaubt ist.“ Deshalb seien die Parteienvertreter von den Anwohnern in Gustorf gebeten worden, bei der Stadtverwaltung zu erfragen, ob die Nutzung als Schrotthalle mit all den beklagten Belästigungen des Umfeldes denn überhaupt erlaubt ist.

Und tatsächlich wird der Protest der Gustorfer nicht unbeachtet bleiben. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Daniel Rinkert berichtet auf Redaktionsnachfrage: „Der Schrotthändler wird von der Stadt Grevenbroich eine Nutzungsversagung für seinen Betrieb bekommen.“ Tatsächlich sei die ehemalige RWE-Lagerstätte auch weiterhin der rein landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten, teilt Rinkert die Einschätzung der Bürger, die die Stadt nun auch bestätigt habe. Übrigens wird die Umnutzung der Landwirtschaftshalle in einen Schrottbetrieb auch eines der Themen im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung an diesem Donnerstag sein. Dann wird auch die Politik über die Nutzungsversagung diskutieren können.

(gt)