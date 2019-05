Europawahl in Grevenbroich : Jeder Neunte hat bereits Briefwahl beantragt

Grevenbroich Bis Mitte vergangener Woche wurden insgesamt 5572 Wahlscheine an Bürger ausgegeben, die entweder Briefwahl beantragt haben oder bereits im Wahlamt gewählt haben.

In zwei Wochen, am Sonntag, 26. Mai, steht die Europawahl an – viele Grevenbroicher haben aber längst ihre Wählerstimme abgegeben. Bis Mitte vergangener Woche „wurden insgesamt 5572 Wahlscheine an Bürger ausgegeben, die entweder Briefwahl beantragt haben oder bereits im Wahlamt gewählt haben“, erklärt Stadtsprecher Stephan Renner.

Dies entspreche einem Anteil von 11,6 Prozent an den insgesamt 47.910 EU-Bürgern ab 18 Jahren, die in Grevenbroich zur Wahl aufgerufen sind. Diese Zahl liege etwas unter der rund zwei Wochen vor der Europawahl 2014 (13,3 Prozent). Generell gelte, „dass der Anteil an Briefwählern weiter ansteigt“, betont Stephan Renner.

Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2014 in Grevenbroich war mit 48,9 Prozent nicht hoch, lag aber deutlich höher als im EU-Durchschnitt mit 42,6 Prozent und auch leicht über dem Schnitt in der Bundesrepublik Deutschland.

Im Grevenbroicher Rathaus organisiert das Team „Bürgerbüro Wahlen“ mit Fachdienstleiter Mathias Claußen die Wahl im Stadtgebiet. 49 Wahllokale werden eingerichtet, 464 Wahlhelfer wurden für die Besetzung der Lokale gewonnen. „Die Zahl ist ausreichend“, sagt Stephan Renner.

Erfolgreich verlaufen sei auch ein Testlauf am Dienstag vergangener Woche im Bürgerbüro. Dessen Mitarbeiter „nehmen am Abend des 26. Mai die Ergebnisse der Wahlleiter aus den Wahllokalen entgegen – zunächst als Schnellmeldung, dann in umfangreicherer Form“, erläutert der Rathaussprecher.

Diese Daten würden in den Computer eingegeben und an den IT-Dienstleister ITK Rheinland weitergeleitet. Da seit der vorigen Europawahl fünf Jahre vergangen seien, seien die Mitarbeiter des Bürgerbüros eingearbeitet und sei das Verfahren geübt worden. „Der Testlauf hat gut funktioniert“, erklärt der Rathaussprecher.

Informationen zu der Europawahl am 26. Mai – bei der es um die Besetzung des Europäischen Parlaments geht – sind auf der Homepage der Stadt unter der Adresse www.grevenbroich.de zu finden, beispielsweise auch zu der Beantragung der Briefwahlunterlagen.

(cso-)