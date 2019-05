Verdacht auf Missbrauch in Grevenbroich : Dreijähriger Junge schwebt weiter in Lebensgefahr – Vater sitzt in Untersuchungshaft

Wevelinghoven Ärzte versuchen das Leben des drei Jahre alten Jungen aus Wevelinghoven bei Grevenbroich zu retten. Der Vater wurde in Untersuchungshaft genommen. Er soll den Jungen misshandelt haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Zustand des Kindes sei nach wie vor kritisch, sagten Sprecher von Polizei und Staatsanwalt am Montag. Der 47-Jährige hatte am Samstag einen Notruf abgesetzt, weil sein Sohn nicht ansprechbar war. Dies bestätigte sich vor Ort, der kleine Junge wurde unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Der Vater wurde festgenommen, mit dem Fall beschäftigt sich nun eine Mordkommission unter der Leitung der Düsseldorfer Polizei. Laut Ermittlern machte der Vater in seinen Vernehmungen bisher widersprüchliche Angaben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen lebte er mit seinem Sohn alleine in einer Wevelinghovener Wohnung. Der Aufenthaltsort der Mutter ist noch unbekannt, sagte die Mönchengladbacher Oberstaatsanwältin Carola Guddat auf Anfrage. Details zum Fall werden zurzeit nicht genannt, das betrifft insbesondere die Verletzungen, die der Junge davongetragen hat.

Das Jugendamt der Stadt Grevenbroich habe zu der Familie des Dreijährigen lediglich in einem Amtshilfeverfahren im Jahr 2017 einen kurzen Kontakt gehabt: „Es gab aber keinen Verdachtsfall auf Kindeswohlgefährdung“, betont Stadtsprecher Stephan Renner auf Nachfrage. Über die weiteren Familienverhältnisse und die Frage, ob es auch Geschwisterkinder gebe, könne er „aus Datenschutzgründen“ keine Angaben machen. Laut Staatsanwaltschaft sind wohl mehrere Jugendämter beteiligt, das erschwere die Ermittlungsarbeit.

Insgesamt scheinen die Fälle der Kindeswohlgefährdung in Grevenbroich aber zuzunehmen: Im Jahr 2017 habe es 140 Prüfungen auf Kindeswohlgefährdung seitens des städtischen Jugendamtes in ortsansässigen Familien gegeben: „Für 2018 sind die Zahlen zwar noch nicht ausgewertet, aber sie sind etwas gestiegen“, sagt Renner. So habe es eine Mitarbeiterin des Jugendamtes mitgeteilt. Die Gründe könnten in einer stärker sensibilisierten Bevölkerung liegen, aber auch eine tatsächliche Zunahme der Fälle bedeuten.

Nach wie vor beschäftigt sich eine Mordkommission mit dem Tod eines zwei Jahre alten Jungen, der sich Mitte April in Wevelinghoven ereignet hat. Die Mutter (27) sitzt in Haft, ihr wird vorgeworfen, ihren Sohn getötet zu haben. Auch zu diesem Fall gibt es derzeit keine Stellungnahme, die Ermittlungen laufen noch.

„Ich bin entsetzt und schockiert“, sagte Bürgermeister Klaus Krützen über den wiederholten Fall in Wevelinghoven. „Ich finde keine Worte für solche Übergriffe an kleinen Kindern.“ Auch der Bürgerschützenverein mache sich Sorgen darüber, dass sich solche Dinge in der bislang eher ruhigen Gartenstadt ereignen, betonte Präsident Günter Piel. „Das macht uns schon großen Kummer.“

(wilp/gt)