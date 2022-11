Investitionsentscheidung für Grevenbroich : RWE baut Batteriespeicher in Neurath

Am Kraftwerksstandort Neurath sollen Batterien mit einer Gesamtleistung von 80 Megawatt installiert werden. Foto: dpa/Oliver Berg

Neurath Am Kraftwerk Neurath soll 2024 ein 80-Megawatt-Batteriespeicherprojekt an den Start gehen. Diese Investitionsentscheidung kündigte RWE am Montag an. Mit dem Bau soll im nächsten Jahr begonnen werden.