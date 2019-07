Stadtverwaltung in Grevenbroich : Rathaustür wird nun nach Besuchszeit abgeschlossen

Grevenbroich Über neue Öffnungszeiten im alten und neuen Rathaus informiert die Stadt mit Aushängen in den Rathaus-Eingängen. Am Ende dieser Zeiten werden die Türen abgeschlossen.

Über neue Öffnungszeiten im alten und neuen Rathaus informiert die Stadt mit Aushängen in den Rathaus-Eingängen. Die Gebäude sind jetzt montags bis mittwochs in der Zeit von 8 bis 16 Uhr geöffnet, donnerstags von 8 bis 17 Uhr sowie freitags in der Zeit von 8 bis 13 Uhr. Die Neuerung: Am Ende dieser Zeiten werden die Ratshaustüren abgeschlossen. „Bislang waren das neue und alte Rathaus auch nach den Sprechzeiten weiter geöffnet und wurden abends vom Hausmeister zugesperrt. Dies haben wir nun geändert. Das Rathaus ist nach den Besuchszeiten nicht mehr öffentlich zugänglich, die Eingänge werden jetzt am Ende der Sprechzeit abgeschlossen“, erläutert Stadtsprecher Stephan Renner. „Damit tragen wir dem Sicherheitsbedürfnis der Mitarbeiter Rechnung“, erklärt Renner.