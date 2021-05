Freizeit in Hückeswagen : Skater-Anlage öffnet auf Probe

Hückeswagen Das Jugendzentrum hat sich gemeinsam mit dem Ordnungsamt auf eine Öffnung der Skater-Anlage verständigt. Alle Beteiligten wollen dem Nachwuchs die Möglichkeit für Freizeitsport geben – aber natürlich nur unter den geltenden Regeln.

Gute Nachrichten für alle Skater in der Schloss-Stadt: Die Skater-Anlage an der Ladestraße öffnet trotz Corona-Pandemie, Ausgangssperre ab 22 Uhr und Bundesnotbremse zunächst einmal auf Probe – und zwar bereits ab Freitag, 15 Uhr. Dann soll der Bauzaun durch das städtische Ordnungsamt geöffnet werden, teilte Sozialarbeiter Mario Moritz von der Stadtverwaltung am Freitagvormittag mit. Diese Ankündigung ist allerdings mit einem deutlichen Appell an die Nutzer verbunden: „Auf euren Wunsch hin öffnen wir die Skater-Anlage, allerdings vorerst auf Probe. Es liegt ein wenig an euch, ob die Öffnung bestehen bleibt“, schreibt er.