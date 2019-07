Unkraut auf Sportanlage in Grevenbroich : Stadt mäht nicht und die Bälle landen in den Disteln

Elfgen Mehr als einen Meter hoch steht das Unkraut an den Sportanlagen am Sodbach. Der Grund: Eine Vielzahl der städtischen Mäh-Geräte war wegen Wartungs- und Reparaturarbeiten außer Betrieb.

Beim jüngsten Spiel gegen die Kapellener D-Jugend mussten sich einige Vereinsmitglieder des SV Rot-Weiß Elfgen trotz des schweißtreibenden Wetters warm anziehen. Lange Jeans und Langarmhemden waren Pflicht für die Männer, die sich hinter dem Fußballtor postiert hatten. Denn ohne diese „Schutz-Kleidung“ hätten sie kaum die Bälle bergen können, die im Eifer des Gefechts über das Spielfeld hinaus gekickt wurden und jenseits des Kunstrasens landeten – mitten in Brennnesseln und Disteln, die auf der Sportanlage am Sodbach schon seit Wochen prächtig gedeihen.

„Das Unkraut steht mittlerweile mehr als einen Meter hoch – und ich bin sicher, dass in dem Gestrüpp noch fünf bis sechs Fußbälle verborgen liegen, die wir noch nicht herausholen konnten“, ärgerte sich SV-Vorstandsmitglied Theo Langen am Montagvormittag. Bereits mehrfach hatte er im Rathaus auf diesen Missstand hingewiesen, vor allem mit Blick auf das Qualifikationsspiel, das die B-Jugend aus Straberg und Garzweiler am Mittwoch am Sodbach austragen werden.

Warum bislang kein Schnitt erfolgte, erfuhr Langen am Montag aus der Verwaltung: „Angeblich sind alle Rasenmäher kaputt, so dass das auf den Sportanlagen wuchernde Unkraut nicht mehr geschnitten werden kann.“ So müssten am Mittwoch voraussichtlich wieder Mitglieder des Sportvereins mit langen Hosen abgestellt werden, um in die Brennnesseln zu waten.