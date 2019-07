Playa Grevenbroich auf dem Marktplatz : Guildo Horn rockt Grevenbroich

Grevenbroich Viele Gewinner hatte die Playa Grevenbroich. Besucher erlebten ein Programm mit tollen Konzertabenden – mit Guildo Horn am Samstag. Der Organisator freut sich über den Andrang. Die Stadt machte in der Region auf sich aufmerksam.

Wenn Horn „Wunder gibt es immer wieder“ zum Besten gibt, geht die Menschenmenge begeistert mit. „Habt ihr genug Energie?“, ruft der Meister, der in seiner unkonventionellen Art seit mehr als 20 Jahren sich selbst treu geblieben ist, den Zuhörern zu. Er versprüht diese Energie, fetzt über die Bühne, wird zum romantischen Rumpelstilzchen oder überdrehten Zerberus. Da ist die langsam aufsteigende Kühle des Abends in Windeseile verschwunden, so sehr heizt der musikalische Tausendsassa den Menschen aller Altersklassen ein.

Der Entertainer par exellence ist geschafft nach seinem Auftritt, nass geschwitzt verschwindet er. Auch das Publikum ist geschafft vom Tanzen, Singen, Klatschen. Guildo Horn zieht sie alle in den Bann, auch die Skeptiker, die anfangs dem Braten nicht so trauten. Bürgermeister Klaus Krützen war nicht vollends überzeugt, als ihm Marc Pesch vorschlug, Guildo Horn als Hauptkünstler zu verpflichten. Ulknudel, Komiker, Überbleibsel aus den 80er Jahren, Vorurteile zuhauf gibt es über Horn. Doch nicht nur Krützen wurde eines Besseren belehrt. Horn lieferte eine ehrliche, rasante, ungekünstelte Bühnenshow ab. Da störten auch die wenigen Regentropfen zum Abschluss nicht. Wer muss noch nach Mallorca reisen, wenn er Sonne, Strand und gute Laune vor der Haustür haben kann? Das fragten sich viele, die die Playa Grevenbroich feierten. Von einem „vollen Haus“ an beiden Tagen sprach Marc Pesch, einer der Organisatoren. Die Zahl der Besucher bei der „Kölschen Strandnacht“ am Freitag, bei der Miljö und Bajaasch auftraten, schätzte er auf 2500. Beim Auftritt von Horns Strümpfen wurde die locker übertroffen. So gingen gegen Mitternacht viele zufrieden nach Hause. Gewissermaßen waren sie alle Gewinner, wenn sie auch nicht die 500 Euro in der Tasche hatten, über die sich am Nachmittag eine Familie aus Grevenbroich freuen durfte. Sie war bei der Schatzsuche auf dem Sandstrand fündig geworden und hatte die wertvolle Truhe ausgebuddelt und den Code geknackt.