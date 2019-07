Neue Ausstellung in Langwaden : Acht Künstler beweisen Kreativität zum Thema Radfahren

Die acht Künstler zusammen mit Kurator Robert Jordan (2.v.r.). Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Spaß gemacht hat es immer schon, und in Zeiten des Klimawandels hat das Radfahren an Bedeutung noch zugenommen. Am Samstag, unmittelbar vor dem Niederrheinischen Radwandertag, wurde im Kloster Langwaden die Ausstellung „Von der Philosophie des Radfahrens“ eröffnet – sie ist bis zum 31. August zu sehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Acht Künstler gingen das Thema auf unterschiedliche Weise an. „Diese Gruppe ist eigens für diese Ausstellung zusammengestellt worden“, sagte Kurator Robert Jordan.

Die Aquarelle von Silja Meier scheinen die fast schon kindliche Freude am Fahrradfahren widerzuspiegeln. Ihre Bilder würden auch gut in ein Kinderbuch passen. Die Fraktion der Fotografen ist groß. Bei Amédé Ackermann aus Neuss wird ein Fahrradsattel zur Ikone stilisiert, aber in seiner Schwarzweißfotografie kommt auch ein ganz bestimmter Radler nicht zu kurz: David Schnabel, achtmaliger Weltmeister im Kunstradfahren, war von Süddeutschland zum Shooting angereist. Ein Teil des erfreulichen Ergebnisses ist in Langwaden zu sehen. Wer Jürgen Holitschke aus Bedburdyck kennt, könnte meinen, er wäre schon mit einem Fahrrad auf die Welt gekommen. Er zeigt Collagen mit Fotos und Zeitungsausschnitten und eine kühne Installation aus einem halb verdeckten Drahtesel und einer Reihe von Luftpumpen. Heike Plohs aus Schlich skizziert und aquarelliert – das Ergebnis sind Bilder, die die Dynamik des Radfahrens widerspiegeln. Und die Freude daran.