Königsvogelschuss in Grevenbroich-Wevelinghoven : Stefan Fücker ist neuer Kronprinz in Wevelinghoven

Stefan Fücker ist neuer Kronprinz in Wevelinghoven

Königsvogelschuss in Grevenbroich-Wevelinghoven

Wevelinghoven Mit dem 164. Schuss sicherte sich Stefan Fücker unter dem Jubel zahlreicher Schützen und Besucher seine Anwartschaft auf den Titel des Schützenkönigs beim Bürger-Schützen-Verein Wevelinghoven. Er war der einzige Kandidat – und die Glücklichsten an seiner Seite waren Ehefrau Ursel (52), die Kinder Julia (25) und Sven (22) sowie sein Scheibenschützenzug „He Simmer“.

1983 gründete der heute 55-Jährige mit seinen Freunden den Scheibenschützenzug „He Simmer“, der 2020 den Königszug bilden wird. 2007 wurde Fücker von seinen „Hötchesjonge“ zum Major des Scheibenschützencorps gewählt. Das Corps sowie den BSV kann er 2020 im 50. Jubiläumsjahr des Corps repräsentieren. Der Kronprinz, der als Unternehmer Busreisen anbietet und eine Fahrschule betreibt, und seine Frau Ursel haben am Tag des Königsvogelschusses vor 28 Jahren geheiratet. Sie sorgt in der Firma mit dafür, dass das „Familienunternehmen“ floriert. Die beiden freuen sich darauf, das Amt als Königspaar am 20. August zu übernehmen.