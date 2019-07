Schützenfest in Grevenbroich-Barrenstein : Beste Stimmung beim Schützenfest in Barrenstein

Barrenstein 340 Schützen und Musiker zogen am Sonntag durch den Ort. Im Mittelpunkt: das Königspaar Patrick und Ramona Dahmen.

Sehr gut besucht war laut Wittig der Ball am Samstag, „und das trotz der Playa Grevenbroich. Ich denke, dass wir noch nie so lange gefeiert haben.“ Das lag auch an einer Neuerung. „Erstmals hatten wir eine Cocktail-Bar“, berichtet Geschäftsführer Ralf Schillings. Eine weitere Premiere: Erstmals war Christoph Ratz Hallenwirt beim Fest in Barrenstein, Vorgänger Hans Broich nimmt laut dem Präsidenten aus Altersgründen die Aufgabe nicht mehr wahr. Beim Frühschoppen standen viele Ehrungen an. Drei Schützen wurden für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt: Leo Oehmen vom Zug „Edelweiß“ sowie Michael Pfeiffer und Heinz-Theo Weibeler (beide „Waidmannsheil“). Peter Poschen („Edelweiß“) ist seit 50 Jahren dabei, Detlef Südkamp („Enzian“) seit 40, Michael Linden („Waidmannsheil“) und Manfred Wenzel („Sappeure“) seit 25 Jahren. Grund zur Freude hat auch der Jägerzug „Jägermeister“. Er ist nun mit seinem Wappen an der Hallenwand vertreten, das fehlte bislang. Der Zug hat neben dem Zug von Patrick Dahmen, den „Roten Husaren“, den König in den vergangenen Wochen unterstützt – der dankte nun dafür. Mit einem Wappen vertreten ist nun auch das Tambourcorps „In Treue fest Allrath“, das die Schützen durch die Festtage begleitet.