Versorgungsunternehmen in Grevenbroich : GWG-Zukunft steht auf dem Prüfstand

Wie geht es mit GWG weiter? Diese Frage wird im Rat am Donnerstag Thema sein. Auch neue Strukturen und Erhöhung des SEG-Anteils an GWG werden geprüft.

An dem Versorgungsunternehmen hält die Stadtentwicklungsgesellschaft 40 Prozent. Im Frühjahr war bekannt geworden, dass GWG-Konzernmutter NEW und SEG prüfen, GWG auf eine neue Basis zu stellen. Ziel könnte nach Information der NGZ eine Verschmelzung oder Übernahme in einigen Jahren sein. In einem größeren Verbund können mehr Synergien genutzt werden.

Die Überlegungen rufen „Die Linke“ auf den Plan. „Stimmt es, dass es Pläne gibt, GWG in NEW aufgehen zu lassen“, fragt Fraktionschef Walter Rogel-Obermanns. Und er hakt in einem Fragenkatalog nach, was etwa mit Gas- und Wasserleitungen geschehen werde und wie die Zukunft des von GWG-Kommunal betriebenen Bades aussehe. Und: „Welche Möglichkeiten der eigenständigen Weiterführung“ seien geprüft worden? Zu konkreten Folgen nimmt Bürgermeister Klaus Krützen in der Ratsvorlage keine Stellung, Entscheidungen stehen noch aus. Bereits 2016 sei in Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung „vor dem Hintergrund sinkender Erträge“ über „eine Einbringung von GWG in die NEW-Gruppe“ beraten worden. Eine Projektgruppe zur GWG-Zukunft wurde beschlossen, eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft soll einen möglichen Umstrukturierungsprozess der SEG begleiten. Nachgedacht wurde „auch über die Option, die Anteile der SEG an GWG von auf 50 Prozent“ zu erhöhen. Diese Möglichkeit besteht bis Oktober 2020 durch Einbringung neuer Geschäftsfelder oder Geld. Für weitere Verhandlungen sind laut Krützen Unternehmensbewertungen für GWG und NEW erforderlich, die noch nicht vorliegen würden. „Sobald konkrete Informationen über eine mögliche Umstrukturierung der SEG und seiner Beteiligung an GWG vorliegen, wird der Rat informiert.“