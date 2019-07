Neuer Service bei der Stadt Grevenbroich : Bürgerbüro ändert Anschrift in den Fahrzeugpapieren

Bürgerbüro ändert Anschrift in den Fahrzeugpapieren

Wer innerhalb des Kreises umzieht, kann in Grevenbroich jetzt einen Weg sparen. Ab Samstag, 6. Juli, können Bürger im Bürgerbüro neben der Ummeldung im Melderegister gleich auch ihre Anschrift in der Kfz-Zulassungsbescheinigung ändern lassen. Damit entfällt in den meisten Fällen der zusätzliche Gang zum Straßenverkehrsamt des Rhein-Kreises Neuss.