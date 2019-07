Grevenbroich Einst schwammen sie im Aquarium, heute fühlen sie sich in der Erft wohl: Rückenstrich-Garnelen aus Ostchina.

Dass Krabbenkutter demnächst in Höhe von Grevenbroich ihre Netze auswerfen, ist nicht zu erwarten. Dafür sind erstens die Bestände, und zweitens auch die Tiere selbst zu klein. Aber es gibt sie: Garnelen gehören mittlerweile zur Fauna der Erft. Bei Gustorf etwa tummeln sie sich in großer Zahl im warmen Wasser. Das lieben sie. Denn ihre Heimat sind tropische Gefilde. Irgendwer hat die Shrimps irgendwann im Aquarium gehalten – und sie dann in den Fluss gekippt.

Die Erft bietet ideale Bedingungen für den Einwanderer. „Bei Bergheim werden Sümpfungswässer von mehr als 20 Grad aus dem Tagebau Hambach eingeleitet“, berichtet Rose. Das sei ein Garant dafür, dass die Wassertemperatur selbst in bitterkalten Wintern nie unter zwölf Grad Celsius fällt. „Die Garnelen haben sich an diese Umgebung angepasst – und sie vermehren sich“, sagt Udo Rose. Zwar beäugen Biologen solch gebietsfremde Arten stets skeptisch – doch im Fall der Rückenstrich-Garnele drückt er gerne mal ein Auge zu. „Sie ist unschädlich, verdrängt keine heimischen Arten.“

Die kleinen Krebse halten sich am liebsten dort auf, wo keine Strömung herrscht – und wo sie Verstecke unter Pflanzen finden, die ebenfalls ursprünglich in Aquarien wuchsen. „Mittlerweile gedeihen etliche tropische und subtropische Arten in der Erft“, berichtet Udo Rose. Darunter auch die Sumpfschraube, ein unter Aquarianern beliebtes Gewächs. „Sie wurde 2003 zum ersten Mal im Fluss nachgewiesen, seitdem hat sie sich zur häufigsten Pflanze des Unterlaufs entwickelt“, sagt Rose. Zwei Jahre später wurden – erstmals in Mitteleuropa – auch Exemplare des Indischen Wasserfreundes entdeckt, der ebenfalls in Zoohandlungen verkauft wird.