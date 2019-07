Grevenbroich Anfang 2021 soll die Kita mit 100 Plätzen an der Merkatorstraße fertig sein. Planungs- und Jugendhilfeausschuss gaben für die weitere Planung grünes Licht. Trotz des langgezogenen, nicht sehr breiten Grundstücks reicht der Platz aus.

Die Stadt steht unter Druck: Die Nachfrage nach Kita-Plätzen steigt, mehrere hundert zusätzliche Betreuungsplätze sind in den kommenden Jahren im Stadtgebiet nötig. Einen Teil des Bedarfs sollen zwei neue große Kindertagesstätten mit jeweils rund 100 Plätzen decken. 2020 soll in Wevelinghoven eine neue Kita an den Start gehen, Anfang 2021 eine weitere an der Merkatorstraße nicht weit vom Bahnhof. Für diese Tagesstätte stellte Architekt Heinz Berger in einer gemeinsamen Sitzung des Planungs- und des Jugendhilfeausschusses einen Entwurf vor. Den Neubau will das Unternehmen Gehrmann Immobilienverwaltung aus Düsseldorf, der das Grundstück gehört, errichten. Die Stadt will den Komplex nördlich der früheren Quäker-Mühle anmieten.