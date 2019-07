Sicherheit in Grevenbroich : Stadt baut Ordnungsdienst kräftig aus

Grevenbroich Der Ordnungs- und Servicedienst wird auf elf Kräfte aufgestockt. Eine Stelle wurde jetzt ausgeschrieben, zudem werden drei neue Auszubildende eingestellt. Etwa bei Lärm im Stadtpark verfolgt der OSD eine Null-Toleranz-Politik.

Die Stadt Grevenbroich will ihre Präsenz im Innenstadtbereich weiter ausbauen und dafür das Personal des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) aufstocken. Das kündigten Bürgermeister Klaus Krützen und Sebastian Johnen, Leiter des Fachbereichs für Ordnung, am Montag an. Das Ziel von elf OSD-Mitarbeitern – derzeit sind es vier – wird aber erst in einigen Jahren erreicht werden.