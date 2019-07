Rennen in Grevenbroich-Neuenhausen : Vier nagelneue Seifenkisten rasen den Berg in Neuenhausen hinunter

Neuenhausen Zur Rennstrecke wurde der obere Teil der Willibrordusstraße. Am Straßenrand trafen sich die Familien und Freunde der Rennfahrer. Das jährliche Seifenkisten-Rennen, organisiert vom „Sommerspaß Neuenhausen“, ist auch ein Dorffest, bei dem sich die Bewohner bei Gegrilltem, Burgern, Kaffee und Kuchen treffen.

Die alten Gefährte waren in die Jahre gekommen, die Nachfolger sind zudem windschnittiger. „Die Bausätze sind bereits vom TÜV abgenommen“, erklärt die 28-Jährige. „Wir haben die Seifenkisten noch etwas komfortabler ausgestattet – mit Rückenlehne und Polsterung am oberen Rand.“ Zudem wurden die vier Fahrzeuge in den Farben von Sponsoren oder im Pink des Sommerspaß-Designs lackiert. Neben mehreren Sponsoren sorgten auch kleinere Spenden für die Finanzierung. Jasmin Friedrich betont zudem die Hilfsbereitschaft der Anwohner, an der Strecke, „die Einfahrten Strom und Wasser zur Verfügung stellen“.

In den neuen Rennern gingen 13 Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 15 Jahren in zwei Altersgruppen an den Start. Nachdem auf der Startrampe nahe des Friedhofs die Blöcke vor den Rädern weggezogen wurden, rasten die Teilnehmer die Piste hinunter. Wichtig sei es, sich bei der Fahrt den Berg hinunter „möglichst windschnittig“ zu machen, wie Jasmin Friedrich erklärt. Sie ist früher selbst in den Seifenkisten gestartet. Besonders wichtiges Ausstattungsdetail ist die Bremse. „Mit einem Hebel wird ein Klotz auf die Fahrbahn gedrückt“, schildert sie. „Die Bremsen an den neuen Seifenkisten haben gut funktioniert, in diesem Jahr ist niemand am Ziel in die Auffangreifen geknallt.“