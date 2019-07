Mathematik-Ass : Grevenbroicher gehört zu den Besten Mathe-Schülern in NRW

Grevenbroich Im Mathe-Wettbewerb Pangea platzierte sich der 16-jährige Erasmus-Gymnasiast Luis Peter unter den zehn Besten Nordrhein-Westfalens.

Streng genommen ist Mathe überall. Wer eine Affinität zur Materie hat, der überlegt, welches Volumen beispielsweise ein Brunnen fasst, in welchem Tempo sich die Rolltreppe im Einkaufszentrum bewegt oder wie viele Din A0-Plakate ohne Überlappung auf eine Litfaßsäule passen. Luis Peter ist so ein Zahlenakrobat mit Vorliebe für verzwickte Aufgaben. Wie gut er derlei mathematische Knobeleien zu lösen weiß, stellte der 16-Jährige jetzt bei Pangea unter Beweis. Im jährlich deutschlandweit ausgetragenen Wettbewerb sicherte er sich seinen Platz unter den zehn Besten Nordrhein-Westfalens.

„Mathe ist mein Lieblingsfach“, erklärt der Erasmus-Gymnasiast. „Im Vergleich zum Deutschunterricht gibt es hier klare Lösungswege, klare Ergebnisse – und nur die beiden Kategorien ,Richtig’ oder ,Falsch’“, zählt er logische Argumente für seine Neigung auf. „Wo andere nur in einem 08/15-Gerüst denken, findet er andere Ansätze zur Problemlösung“, weiß Mathe-Lehrer Michael Grambusch. „Wer regelmäßig so an mathemathische Aufgaben herangeht, also die Herausforderung nicht allein mit Standards nach Schema F zu lösen versucht, trainiert und entwickelt wie ein Sportler seine Muskulatur“, weiß der Erasmus-Lehrer über diese kognitiven Fähigkeiten.