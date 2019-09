Feuerwehr in Grevenbroich im Einsatz : Staplerfahrer im Hochregal bei Actega Rhenania verletzt

Grevenbroich Rund 50 Feuerwehrleute rückten am Montag Morgen an der Rhenaniastraße in Wevelinghoven an, „ABC-Alarm Land“ war gegen 10.40 Uhr ausgelöst worden. Bei Actega Rhenania war ein Staplerfahrer verletzt worden, rund 400 Liter Farbe liefen bei dem Unfall aus.

Nach Information der Feuerwehr waren bei Verladearbeiten zwei Fässer umgekippt. Dadurch wurde der Staplerfahrer im Führerstand in etwa sieben Metern Höhe eingeschlossen. Er wurde laut Feuerwehr mittelschwer verletzt. „Wir konnten die Fässer zunächst mit Muskelkraft verschieben und den Fahrer über eine Leiter nach unten retten“, erklärte Einsatzleiter Michael Wolff von der Feuerwehr Grevenbroich. Der Arbeiter wurde durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst versorgt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes streuten die Feuerwehrleute die ausgelaufene Lackfarbe mit einem Spezialbinder ab. „Eine Umweltgefährdung konnte ausgeschlossen werden, da sich das Schadensgebiet nur in der Lagerhalle befand. Durch das abgetrennte Kanalnetz gelangte kein Lack in die Umwelt“, berichtete Michael Wolff nach dem Einsatz.

Bis 13 Uhr waren die hauptamtliche Wache sowie die ehrenamtlichen Einheiten aus Wevelinghoven, Kapellen und aus der Stadtmitte im Einsatz. Die Einheit Gustorf-Gindorf besetzte währenddessen die Feuerwache an der Lilienthalstraße im Industriegebiet Ost.

Bereits gegen 9 Uhr – knapp zwei Stunden vor dem Einsatz in Wevelinghoven – rückte die Feuerwehr Grevenbroich zur Sparkassen-Filiale an der Karl-Oberbach-Straße in der Innenstadt aus. Dort hatte bei Schweißarbeiten im Keller ein Brandmelder ausgelöst. Wie Stephan Meiser, Sprecher der Sparkasse Neuss, erläuterte, waren zu dem Zeitpunkt erste Kunden in der Filiale. Das Gebäude wurde geräumt, rund 40 bis 50 Mitarbeiter sammelten sich auf dem Parkplatz hinter der Sparkasse. Aber schon schon nach kurzer Zeit konnte das Gebäude wieder freigegeben werden, Mitarbeiter und Kunden durften wieder zurück. Im Einsatz waren neun Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen von der hauptamtlichen Wache.

Wie Sprecher Stephan Meiser erklärt, laufen in der Sparkassen-Filiale in der Grevenbroicher Innenstadt zurzeit Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten. Betroffen sind unter anderem Büros von Mitarbeitern, nicht aber die Bereiche für die Kunden.

(NGZ)