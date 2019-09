Grevenbroicher Fackelzug begeisterte : Kunterbunter Fest-Auftakt in der City

Er war der Liebling der kleinen Zuschauer: Super Mario in seinem klimaneutralen Kart – gebaut von den Jägerzügen „Rösige Boschte“ und „Mer stonnt zesamme“. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Zwei von acht Fackeln wurden am Samstag Abend ganz besonders umjubelt: Schlossbad-Maskottchen „Oskar“ gefiel der Jury am besten. „Super Mario“ aber war zweifellos der Liebling der kleinen Zuschauer am Straßenrand.

Genau zur Antretezeit, um 20.15 Uhr, tat sich der Himmel auf: Und von einer auf die andere Sekunde goss es in Strömen. Sollte der Fackelzug etwa ins Wasser fallen? BSV-Präsident Detlef Bley zog sein Smartphone zur Rate, öffnete die „Regenradar“-App und atmete auf: „Nur ein winziger blauer Fleck auf der Karte, das geht schnell vorbei.“ Und so war es auch, mit einer kleinen Verspätung konnte sich der Fackelzug am Samstag Abend in Bewegung setzen.

Die Innenstadt war voll, als sich die Schützen nach einem etwas Kühlung bringendem Regen mit insgesamt acht Großfackeln präsentierten. „Qualität statt Quantität ist das Motto des Zuges“, sagte Detlef Bley. Zwar belief sich die Zahl der großen Transparente auch diesmal nur im einstelligen Bereich – doch: „Alle Fackeln warteten mit technischen Raffinessen auf“, lobte der Schützen-Chef. „Das hat Potenzial – und muss ausgebaut werden.“

Schlossbad-Maskottchen „Oskar“ landete auf Platz eins der Bewertung. Foto: Georg Salzburg(salz)

Info Fackelzug zieht noch mal am Dienstag Abend Fackelzug Wer es am Samstag verpasst hat: Die Grevenbroicher Schützen werden ihre Fackeln noch einmal am Dienstag Abend bei einem Umzug durch Grevenbroich präsentieren. Beginn des Fackelzuges ist um 18 Uhr. Der Zug zieht durch die Innenstadt. Die Parade vor dem Königspaar ist auf der Breite Straße.

Als schönste Fackel wurde am Abend die des Jägerzuges „Jröne Jonge“ gekürt: Ihr acht Meter hoher Schlossbad-Bär „Oskar“ gefiel den Juroren so gut, dass sie ihn auf das Siegertreppchen hoben. Da strahlte Zugführer Willi Peitz, nicht zuletzt, weil auch ein bisschen Eigenwerbung mit im Spiel war. Schließlich ist er Chef des Badbetreibers GWG, und „Oskar“ ist sein Maskottchen.

Auch der Nachwuchs machte beim Fackelzug begeistert mit. Foto: Georg Salzburg(salz)

Den ersten Platz haben die Männer der Jägerzüge „Rösige Boschte“ und „Mer stonnt zesamme“ üblicherweise für sich gepachtet. Mit ihrem „Mario Kart“ landeten sie diesmal auf dem zweiten Rang. Ihr 4,60 Meter hoher Flitzer mit den klimaneutralen, aber dennoch feuerrot flackernden Auspuffrohren war vor allem der Liebling der kleinen Zuschauer. Den dritten Rang erzielte der Jägerzug „St. Hubertus“, der einen Schützenkönig und einen Karnevalsprinzen mit Spendendose zeigte – und damit auf das Engagement des Vereins „Brauchtum hilft“ aufmerksam machte.

Die „Enterprise“ aus Wevelinghoven ging außer Konkurrenz mit. Foto: Georg Salzburg(salz)