Einkaufen in Grevenbroich : Bezirksregierung prüft größeren Supermarkt für Neuenhausen

Die Stadt steht im Gespräch mit der Bezirksregierung Düsseldorf, um für den geplanten Supermarkt in Neuenhausen eine größere Verkaufsfläche zu erreichen, als von der Behörde in Düsseldorf zunächst zugestanden war. Das teilte beim Stadtteilgespräch in Neuenhausen Fachbereichsleiterin Dorothea Rendel mit. Der Lebensmittel-Discounter Norma will an der Wupperstraße einen Markt zugleich mit einer fünfgruppigen Kindertagesstätte errichten. Dorthin soll dann die städtische Kita „Sternschnuppe“ mit heute zwei Gruppen umziehen.