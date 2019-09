1500 Schützen und Musiker marschieren durch die Stadt : Grevenbroich feiert seinen Single-König

Grevenbroich Dieter Minkenberg ist auf dem Höhepunkt seiner Regierungszeit angekommen. Am Sonntag stand er im Mittelpunkt des großen Festzuges und der Parade. An seiner Seite: King-Mum Erika (82), die aus Rheinland-Pfalz angereist war.

Ganz schön fit, diese King-Mum: Mit festem Schritt marschierte Erika Minkenberg (82) am Sonntag Nachmittag zum Paradeplatz auf der Breite Straße – an der Seite ihres Sohnes Dieter, der als erster Single-König in die Geschichte des Bürgerschützenvereins eingehen wird. In der Kutsche hatte sie zuvor die Ovationen der vielen Zuschauer am Straßenrand entgegen genommen. „Ich glaube, das hat ihr gut gefallen“, meint Grevenbroichs Schützenkönig schmunzelnd.