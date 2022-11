Erich-Kästner-Grundschule in Grevenbroich : Schüler über Gefahren im Internet aufgeklärt

Strahlende Gesichter in der Erich-Kästner-Schule: Schulleiter René Sell (2.v.l.) hält das Sinus-Siegel in seinen Händen. Foto: Emma Büns

Grevenbroich Die Erich-Kästner-Schule in Grevenbroich hat als dritte Grundschule im Rhein-Kreis das „Sinus-Siegel“ erhalten. Warum es wichtig ist, in Schulen über den richtigen Umgang mit Medien aufzuklären.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Emma Büns

Die Erich-Kästner-Schule sorgt seit Jahren dafür, dass Kinder über einen gepflegten Umgang mit Medien aufgeklärt werden. Für ihre Arbeit wurde die Elsener Schule am Montag mit dem sogenannten Sinus-Siegel ausgezeichnet. Der Begriff Sinus steht für „Sicher im Netz unterwegs“.

Bereits im Sommer des vergangenen Jahres hat die Grundschule daran gearbeitet, als Sinus-Kooperationsschule zertifiziert zu werden – mit Erfolg. Zum Hintergrund: In dem Netzwerk arbeiten Schulen und außerschulische Kooperationspartner zusammen, um in Zeiten der Digitalisierung Kindern und Jugendlichen nicht nur die schier unbegrenzten Möglichkeiten des Internets aufzuzeigen, sondern sie auch für die damit verbundenen Risiken zu sensibilisieren. Die Idee, sich für das Siegel zu bewerben, entstand in einer Schulleiterdienstbesprechung. „Unser Anliegen war, die Kinder in Sachen Medien und Internet fit zu machen“, sagt Schulleiter René Sell. Eine Kooperation mit dem Pascal-Gymnasium, das ebenfalls mit dem Sinus-Siegel ausgezeichnet ist, gab ihnen den nötigen Anstoß. „Die Schüler des Gymnasiums haben unsere Viertklässler aufgeklärt. Dabei haben wir gemerkt, dass das Sinus-Siegel wirklich von großer Bedeutung ist“, sagt der Schulleiter.

Dass die Schüler über eine gewisse Medienkompetenz verfügen, lag der Grundschule aus Grevenbroich schon vor dem Erhalt des Sinus-Siegels am Herzen. Bereits seit 2018 nimmt das Kollegium an intensiven Fortbildungen diesbezüglich teil und besitzt daher verschiedene Auszeichnungen. Daher hat das Sinus-Netzwerk, das sich den Risiken der Digitalisierung widmet, die Bewerbung der Grundschule mit Freude angenommen. „Man muss bestimmte Unterlagen einreichen, um einen gewissen Medienkompetenzrahmen zu erfüllen. Das hat die Erich-Kästner-Schule gemacht und bereits beim ersten Anlauf hat alles exakt gestimmt“, sagt Netzwerkleiterin Vera Nather. Daran sehe man besonders, wie sehr sich die jeweilige Schule mit dem Thema befasse, das zunehmende Bedeutung habe. Das sei wichtig, wenn man den großen technischen Zuwachs sehe, so Nather.

Dass der Umgang mit Medien sowohl von den Lehrern als auch von den Eltern thematisiert wurde, hat sich mit der Zertifizierung bewiesen. Auf diese sind alle Beteiligten mächtig stolz. Die Begeisterung zeigte sich vor allem, als Christoph Schröder, Schulrat des Rhein-Kreises Neuss, das Sinus-Siegel an den Schulleiter und die Lehrer übergab. „Es ist ein besonderes Anliegen, Schulen und Projekte zu unterstützen. Besonders dieses ist von Bedeutung, da es viel zu lange nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestanden hat“, sagt Christoph Schröder. Es sei wichtig, dass die Aufklärung über den Medienumgang in Schulen angegangen werde – sowohl an weiterführenden Schulen als auch an Grundschulen. Schließlich trete die technische Verbreitung schon dort ein und werde immer größer, so der Schulrat.