Schützen-Empfang im Kreisständehaus : Prinz und Bauer beim Schützenfest

Grevenbroich Ein Novum war der Besuch von Prinz und Bauer des Kölner Dreigestirns, die gemeinsam mit dem Präsidenten der Prinzengarde das Grevenbroicher Schützenfest vom Fackelzug bis zur Parade live erlebten. Beim Empfang des Landrats reihten sie sich am Sonntag in die Schar der Gäste ein, die Hans-Jürgen Petrauschke im Kreisständehaus begrüßte.

Petrauschke erklärte in seiner Ansprache, was Karneval und Schützenfest verbindet: „Beides ist Brauchtum und hat den Sinn, soziale Kontakte zu pflegen“. Das Schützenfest sei militaristischer, werde aber auch nicht so ernst genommen. „In Grevenbroich sind alle stolz auf ihr Bürgerschützenfest, alle feiern zusammen“, schloss der Landrat und gab das Mikro an Ehrenoberst Joachim Schwedhelm, der für den BSV die vielen Gäste begrüßte.