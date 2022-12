ZRR legt Studie für die Region vor Wasserstoff als Chance für das Rheinische Revier

Die Studie weist darauf hin, dass es Synergien in der Zusammenarbeit der öffentlichen Akteure zu heben gilt. Es sei möglich, dass das Revier in der H 2 - und Brennstoffzellenindustrie bis 2030 ein Umsatzpotenzial von bis zu 700 Millionen Euro erreichen und bis zu 4500 Arbeitsplätze schaffen kann. Um diese Ziele zu erreichen, gelte es konkret, die Zusammenarbeit des Handwerks mit Industrie und Forschung in praxisnahen Projekten zu fördern. Diese Herausforderung müsse in den nächsten Jahren gemeistert werden, so dass der Arbeitsmarkt spätestens 2030 bereit ist für die Wasserstoffwirtschaft.